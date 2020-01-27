СМИ: густой туман мог стать причиной крушения вертолета с Коби Брайантом

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

ТАСС, 27 января. Густой туман мог послужить причиной крушения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту. Об этом сообщает газета Los Angeles Times .

По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, погода не соответствовала допустимым нормам для полетов. "Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был достаточным, чтобы мы наши вертолеты не летали", - заявил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Аналогичные предположения высказал и бывший пилот Брайанта Курт Дитц, назвав погодные условия совершенно неудовлетворительными.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".