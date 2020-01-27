Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу 34-летнего швейцарца, посеянного на турнире под 15-м номером, 23-летний Медведев имел четвертый номер посева. Вавринка впервые обыграл Медведева, в двух других встречах сильнее был россиянин. Россиянин занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Вавринка - 15-е.

Медведев повторил свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, дойдя до четвертого круга. Соперником Вавринки по четвертьфиналу может стать другой россиянин, победитель двух турниров АТР текущего сезона Андрей Рублев (17), который позднее в понедельник встретится с представителем Германии Александром Зверевым (7).

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Вавринка трижды выигрывал турниры Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии он побеждал в 2014 году. Всего на его счету 16 титулов АТР.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.