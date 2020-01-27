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Футбол в Англии

FT: суверенный фонд Саудовской Аравии хочет купить ФК "Ньюкасл" за $457 млн

Представители фонда обещают впоследствии инвестировать в клуб еще $260 млн

ТАСС, 27 января. Суверенный фонд Саудовской Аравии решил вложить средства в футбол, инвесторы из Персидского залива ведут переговоры о приобретении клуба Английской премьер-лиги "Ньюкасл". Об этом сообщает газета Financial Times.

Сумма сделки, посредником в которой выступает британская предпринимательница Аманда Стейвли, оценивается в £350 млн ($457 млн). При этом представители фонда обещают впоследствии инвестировать в клуб еще $260 млн. Владеет командой из одноименного английского города магнат розничной торговли Майк Эшли, который выставил ее на продажу в 2017 году.

Два года назад Эшли, основатель сети магазинов по продаже спортивных товаров Sports Direct, отверг предложение самой Стейвли, которая намеревалась приобрести клуб за $325 млн.

В 2008 году инвесторы из Абу-Даби купили команду английской премьер-лиги "Манчестер Сити".

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