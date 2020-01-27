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Китайская вирусная пневмония

Управляющий директор ВХЛ: решение о переносе матчей китайских команд поддержано клубами РФ

Места проведения встреч будут объявлены позднее

ТАСС, 27 января. Все российские клубы с пониманием отнеслись к решению Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) о переносе домашних матчей китайских команд на территорию РФ в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов в эфире телеканала "Россия-24".

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"В связи с эпидемиологической ситуацией в Китае, вызванной распространением коронавируса, лигой принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд ОРДЖИ, КРС-БСУ и "Ценг Тоу" на территорию РФ. Сейчас мы ведем переговоры по поводу проведения матчей в российских городах. Все наши российские клубы, к которым мы обратились, с пониманием относятся. Думаю, что скоро мы примем решение о том, где будут проходить эти матчи, чтобы было комфортно нашим и китайским командам, чтобы не было много переездов", - сказал он.

Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. 24 января ВХЛ объявила, что в связи с распространением коронавируса домашние матчи китайских команд ОРДЖИ, КРС-БСУ и "Ценг Тоу" пройдут на территории России.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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