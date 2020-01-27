{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сорокин: стадион "Санкт-Петербург" перед ЧЕ-2020 даже в лучшем состоянии, чем перед ЧМ

По словам гендиректора оргкомитета российской части Евро-2020, там были сделаны кое-какие улучшения
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена", который во время международных матчей носит название "Санкт-Петербург", подходит к чемпионату Европы 2020 года в лучшем состоянии, чем он был перед стартом чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор российской части предстоящего этим летом турнира Алексей Сорокин.

В понедельник гендиректор "Газпром Арены" Владимир Литвинов сообщил ТАСС, что весной траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы возрастут - для этого будет необходимо потратить несколько десятков миллионов рублей. Вместе с тем он не стал называть точную сумму, объяснив это тем, что "на некоторые вещи смета еще не готова".

На эту тему
Гендиректор "Газпром Арены": перед ЧЕ-2020 будет нужно потратить десятки миллионов рублей

"У нас свой бюджет, у них - свой, - сказал Сорокин, комментируя предстоящие траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы. - Скорее всего, есть программа по приведению стадиона в порядок. Работы такого рода продолжаются все время, они не останавливались. В общем, сейчас стадион даже в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира, потому что там сделаны кое-какие улучшения".

"Газпром Арена" была главным стадионом Кубка конфедераций 2017 года - на ней прошло четыре матча, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Годом позже стадион принял семь игр чемпионата мира, в том числе матч за третье место, в котором бельгийцы победили англичан (1:0). В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Этим летом в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Буре: авторитет и знания Брагина помогут хоккеистам сборной России
В понедельник было объявлено, что наставник молодежной сборной России вошел в тренерский штаб главной национальной команды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС