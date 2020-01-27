Сорокин: стадион "Санкт-Петербург" перед ЧЕ-2020 даже в лучшем состоянии, чем перед ЧМ

В понедельник гендиректор "Газпром Арены" Владимир Литвинов сообщил ТАСС, что весной траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы возрастут - для этого будет необходимо потратить несколько десятков миллионов рублей. Вместе с тем он не стал называть точную сумму, объяснив это тем, что "на некоторые вещи смета еще не готова".

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена", который во время международных матчей носит название "Санкт-Петербург", подходит к чемпионату Европы 2020 года в лучшем состоянии, чем он был перед стартом чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор российской части предстоящего этим летом турнира Алексей Сорокин.

"У нас свой бюджет, у них - свой, - сказал Сорокин, комментируя предстоящие траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы. - Скорее всего, есть программа по приведению стадиона в порядок. Работы такого рода продолжаются все время, они не останавливались. В общем, сейчас стадион даже в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира, потому что там сделаны кое-какие улучшения".

"Газпром Арена" была главным стадионом Кубка конфедераций 2017 года - на ней прошло четыре матча, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Годом позже стадион принял семь игр чемпионата мира, в том числе матч за третье место, в котором бельгийцы победили англичан (1:0). В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Этим летом в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.