Буре: авторитет и знания Брагина помогут хоккеистам сборной России

В понедельник Брагин и его помощник Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды, Брагин занял пост старшего тренера команды. Его контракт в качестве тренера системы Федерации хоккея России продлен до 2022 года. Также было объявлено, что Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Приглашение главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина в тренерский штаб главной национальной команды принесет много пользы, его авторитет и знания помогут хоккеистам. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре.

"Расцениваю включение тренеров молодежной сборной в тренерский штаб национальной как важный и позитивный момент. Валерий Брагин обладает исключительным опытом работы с молодежью, его авторитет и знания безусловно помогут игрокам национальной команды и усилят тренерский штаб. Все мы помним, в какой хоккей играла наша молодежная сборная. Атакующая комбинационная игра, постоянное давление в зоне атаки не только радовали глаз, но и приносили результат, жаль, сборная упустила победу на молодежном чемпионате мира в самой концовке", - заявил Буре.

"Уверен, приглашение Валерия Николаевича принесет много пользы. У нас немало молодых игроков с большим потенциалом, которых нужно развивать и готовить к чемпионатам мира и Олимпиаде-2022", - добавил он.

На завершившимся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) подопечные Брагина заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4). Брагин является главным тренером молодежной сборной с 2014 года, до этого он возглавлял команду в 2010-2012 годах. Молодежная сборная во главе в Брагиным становилась чемпионом мира (2011), четыре раза серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды бронзовым (2017, 2019) призером мировых первенств.