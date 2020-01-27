{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Буре: авторитет и знания Брагина помогут хоккеистам сборной России

В понедельник было объявлено, что наставник молодежной сборной России вошел в тренерский штаб главной национальной команды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Приглашение главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина в тренерский штаб главной национальной команды принесет много пользы, его авторитет и знания помогут хоккеистам. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре.

В понедельник Брагин и его помощник Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды, Брагин занял пост старшего тренера команды. Его контракт в качестве тренера системы Федерации хоккея России продлен до 2022 года. Также было объявлено, что Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной.

На эту тему
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

"Расцениваю включение тренеров молодежной сборной в тренерский штаб национальной как важный и позитивный момент. Валерий Брагин обладает исключительным опытом работы с молодежью, его авторитет и знания безусловно помогут игрокам национальной команды и усилят тренерский штаб. Все мы помним, в какой хоккей играла наша молодежная сборная. Атакующая комбинационная игра, постоянное давление в зоне атаки не только радовали глаз, но и приносили результат, жаль, сборная упустила победу на молодежном чемпионате мира в самой концовке", - заявил Буре.

"Уверен, приглашение Валерия Николаевича принесет много пользы. У нас немало молодых игроков с большим потенциалом, которых нужно развивать и готовить к чемпионатам мира и Олимпиаде-2022", - добавил он.

На завершившимся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) подопечные Брагина заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4). Брагин является главным тренером молодежной сборной с 2014 года, до этого он возглавлял команду в 2010-2012 годах. Молодежная сборная во главе в Брагиным становилась чемпионом мира (2011), четыре раза серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды бронзовым (2017, 2019) призером мировых первенств.

Теги
Буре, Павел Владимирович
Реклама на ТАСС
Бокс
Дата вскрытия допинг-пробы Б боксера Беспутина не определена
Россиянин провалил допинг-тест после поединка с Раджабом Бутаевым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС