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Бокс

Дата вскрытия допинг-пробы Б боксера Беспутина не определена

Россиянин провалил допинг-тест после поединка с Раджабом Бутаевым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дата вскрытия допинг-пробы Б чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина пока не известна. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

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Ранее Беспутин заявил ТАСС, что запросил дополнительные сведения у VADA.

"Дата вскрытия допинг-пробы Б на данный момент не определена", - сказал собеседник агентства.

Допинг-тест Беспутина после титульного поединка показал положительный результат. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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