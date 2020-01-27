Промоутеры ведут переговоры о возвращении боксера Ковалева на ринг

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников", - сказал собеседник агентства.

Ковалев в ноябре прошло года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Промоутер россиянина Кэти Дува заявляла ТАСС, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.