Беспалов, Франсон и Михайлис признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 27 января. Российский голкипер московского "Спартака" Никита Беспалов признан лучшим вратарем 19-й недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Беспалов в трех матчах недели не пропустил ни одной шайбы. В играх против "Северстали" и "Трактора" он вышел в основном составе, а во встрече с минским "Динамо" вышел на замену. Всего у голкипера четыре "сухаря" в нынешнем сезоне КХЛ. Серия без пропущенных шайб спартаковского вратаря составляет на данный момент 136 минут 19 секунд.

Лучшим защитником стал канадец Коди Франсон из омского "Авангарда", который одержал победы в трех матчах. Франсон завершил эти игры с общим показателем полезности +5 (это лучший результат недели), совершил 12 бросков по воротам и заблокировал три броска соперника.

Лучшим нападающим признан казахстанец Никита Михайлис ("Барыс"), который в трех гостевых играх недели набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). Его заброшенная шайба принесла победу "Барысу" в матче с "Йокеритом", а в игре против СКА он отметился дублем.

Лучшим новичком недели стал нападающий СКА Василий Подколзин, который победил вместе с санкт-петербургской командой в двух из трех матчах недели, набрав 3 (2+1) очка. Форвард набирал очки во всех проведенных играх, а шайба в гостевой встрече с ЦСКА стала для него дебютной в КХЛ.