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WTA

Мария Шарапова не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча

На Australian Open, получившая специальное приглашение россиянка выбыла в первом круге
Мария Шарапова EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/SCOTT BARBOUR

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит турнир в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в понедельник генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев.

Шарапова принимала участие в турнире в Петербурге в прошлом году, но была вынуждена сняться с матча второго круга из-за травмы плеча. На Открытом чемпионате Австралии, который проходит в данный момент в Мельбурне, получившая специальное приглашение Шарапова выбыла в первом круге, уступив хорватке Донне Векич.

"К сожалению, Мария Шарапова, с которой у нас была договоренность о ее участии в нашем турнире, не сыграет из-за состояния ее плеча по итогам участия в двух турнирах в Австралии. Она со своей командой взяла паузу. Вчера ее представитель официально проинформировала, что несмотря на желание сыграть, ее состояние здоровья не позволяет принять участие в нашем турнире", - заявил Медведев.

Шарапова занимает 145-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего она завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). В целом на ее счету 36 титулов WTA.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 8 по 16 февраля.

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