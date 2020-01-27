Внеочередное общее собрание клубов РПЛ пройдет 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Внеочередное заседание общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве 28 января. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков.

16 января действующий президент РПЛ Сергей Прядкин досрочно был переизбран на заседании общего собрания клубов РПЛ на новый пятилетний срок. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание Прядкина и обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев в полном соответствии с принципами и требованиями уставов Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС.

В решении избиркома РФС отмечается, что оно вступает в силу с момента принятия. При этом РПЛ может обжаловать его в апелляционном избирательном комитете союза в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего решения с мотивировочной частью.

"В клуб пришла бумага о том, что завтра состоится общее собрание клубов РПЛ. Сейчас я еду в Москву и завтра там буду", - сказал Худяков, не став уточнять повестку внеочередного заседания.

58-летний Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.