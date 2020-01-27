Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 27 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2 в пользу 28-летней россиянки. Павлюченкова находится на 30-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 32-летняя Кербер - на 18-й. В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка сыграет с 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой (32-я в рейтинге WTA).

Россиянка дважды в карьере доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). Также спортсменка вместе с чешкой Люсией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Кербер является трехкратной победительницей турниров Большого шлема, в 2016 году немка победила на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США, в 2018-м - на Уимблдоне. А также она стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. Прошлогодней победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, уступившая в этом году американке Кори Гауфф в матче третьего круга.