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Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит" объявил о решении совета директоров продлить контракт с Семаком

Специалист занимает пост главного тренера "Зенита" с конца мая 2018 года
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение продлить истекающий летом 2020 года контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

На прошлой неделе "Зенит" и "Сочи" объявили о достижении договоренности по переходу 28-летнего форварда, но его агент и отчим Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января "Зенит" в первом в 2020 году товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин. После игры Семак заявил, что по-прежнему видит в нем игрока, который может усилить команду, а на следующий день в пресс-службе сине-бело-голубых сообщили ТАСС о встрече главного тренера с Медведевым.

"Совет директоров принял решение о том, что контракт [с Семаком] продлевается", - сказал Медведев, не став уточнять, на какой срок будет подписано новое соглашение с главным тренером.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с конца мая 2018 года. Тогда соглашение с 43-летним специалистом было подписано сроком на два года. В первый же год работы с командой он выиграл чемпионат России, для сине-бело-голубых это золото стало первым с сезона-2014/15.

В чемпионате России-2019/20 "Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Отрыв от занимающего второе место "Краснодара" составляет 10 очков. В первой после зимней паузы игре 29 февраля сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут московский "Локомотив".

Теги
Российский футболМедведев, Александр ИвановичСемак, Сергей Богданович
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