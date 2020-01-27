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Женский отборочный олимпийский турнир по баскетболу перенесен в Сербию из-за коронавируса

Соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде

ТАСС, 27 января. Женский баскетбольный квалификационный турнир к Олимпийским играм - 2020, который должен был пройти в Китае, перенесен в Сербию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Причиной переноса послужили меры безопасности в связи с распространением на территории КНР коронавируса. Проведение квалификационных турниров было запланировано в четырех городах, в том числе и в китайском Фошане. Теперь соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде. Белград был выбран в качестве замены в связи с удобными условиями проведения и безвизовым въездом в страну для стран-участников.

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В отборочном турнире примут участие 16 команд, в Фошане должны были сыграть сборные Китая, Великобритании, Испании и Южной Кореи.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Хосе Рамирес - Виктор Постол (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также под вопросом стоит проведение чемпионата мира по легкой атлетике в помещении (13-15 марта), Гран-при Китая в классе машин "Формулы Е" (21 марта), юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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