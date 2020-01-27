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Футбол в России

Сергей Юран возглавил футбольный клуб "Химки"

Он сменил на этом посту Андрея Талалаева

ТАСС, 27 января. Российский специалист Сергей Юран назначен на должность главного тренера клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки". Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Детали соглашения с 50-летним специалистом не разглашаются. На посту главного тренера он сменил ушедшего в отставку Андрея Талалаева. Последним клубом Юрана был "Зоркий" из Красногорска, выступающий в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Специалист работал с "Химками" в 2008 году, по итогам чемпионата клуб занял 14-е место и избежал вылета из премьер-лиги.

После 25 туров "Химки" с 50 очками занимают третье место в ФНЛ, отставая от лидирующего "Ротора" (Волгоград) на два очка.

Юран ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", а также возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику" и армянский клуб "Мика".

Теги
Российский футбол
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