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Australian Open

Надаль стал последним четвертьфиналистом Australian Open

В четвертом круге испанец обыграл австралийца Ника Кирьоса
Рафаэль Надаль EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 27 января. Испанец Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего испанца. Надаль был посеян на турнире под первым номером, 24-летний Кирьос - под 23-м. Надаль стал последним четвертьфиналистом турнира, в следующем матче он сыграет с 26-летним австрийцем Домиником Тимом (5).

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В остальных четвертьфиналах встретятся швейцарец Стэн Вавринка (15) и немец Александр Зверев (7), американец Теннис Сандгрен и швейцарец Роджер Федерер (3), канадец Милош Раонич (32) и серб Новак Джокович (2).

Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 титула в одиночном разряде. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а 2016-м - в парах.

Кирьос дважды выходил в четвертьфиналы турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2014) и Открытом чемпионате Австралии (2015). Всего на его счету шесть титулов. На разминку матча против Надаля Кирьос вышел в футболке "Лос-Анджелес Лейкерс" с номером "8" в память о погибшем в воскресенье баскетболисте Коби Брайанте.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Теги
Australian OpenНадаль, Рафаэль
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