Надаль стал последним четвертьфиналистом Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего испанца. Надаль был посеян на турнире под первым номером, 24-летний Кирьос - под 23-м. Надаль стал последним четвертьфиналистом турнира, в следующем матче он сыграет с 26-летним австрийцем Домиником Тимом (5).

В остальных четвертьфиналах встретятся швейцарец Стэн Вавринка (15) и немец Александр Зверев (7), американец Теннис Сандгрен и швейцарец Роджер Федерер (3), канадец Милош Раонич (32) и серб Новак Джокович (2).

Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 титула в одиночном разряде. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а 2016-м - в парах.

Кирьос дважды выходил в четвертьфиналы турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2014) и Открытом чемпионате Австралии (2015). Всего на его счету шесть титулов. На разминку матча против Надаля Кирьос вышел в футболке "Лос-Анджелес Лейкерс" с номером "8" в память о погибшем в воскресенье баскетболисте Коби Брайанте.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.