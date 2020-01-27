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ФК "Краснодар" сыграет на сборе с клубом из китайского города Ухань

Встреча с "Ухань Чжоэр" пройдет 10 февраля в испанской Марбелье

ТАСС, 27 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" на втором тренировочном сборе в испанской Марбелье встретится в товарищеском матче с китайской командой "Ухань Чжоэр". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Встреча с "Ухань Чжоэр" пройдет 10 февраля. Клуб представляет китайский город Ухань, в котором была объявлено о заражении новым вирусом пневмонии.

В ходе сборов команда также сыграет со шведским "Мальмё" (2 февраля), чешской "Викторией" и датским "Мьёйндаленом" (оба матча 7 февраля).

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань.

Теги
Российский футболКитайская вирусная пневмония
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