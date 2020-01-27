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Летние паралимпийские виды спорта

Путин: паралимпийский спорт объединяет мужественных, сильных духом людей

Президент направил приветствие участникам и гостям церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим, и потому премия "Возвращение в жизнь" имеет особую нравственную ценность", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что премия вручается не только паралимпийцам, но и их наставникам, общественным деятелям и организаторам, тем, кто помогает им добиваться успеха, вносит вклад в популяризацию паралимпийского движения в стране. "Подчеркну, государство и впредь будет поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы на самом высоком уровне, создавать все условия для тренировок и выступлений", - добавил глава государства.

Премия "Возвращение в жизнь" является главной спортивной наградой Паралимпийского комитета России, вручается с 2005 года. Участниками мероприятия становятся чемпионы и призеры чемпионатов и Кубков мира и Европы, внесшие значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в РФ.

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Летние паралимпийские виды спорта
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