Вратарь Ребров продлил контракт с футбольным клубом "Спартак"

ТАСС, 27 января. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с вратарем Артемом Ребровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано до лета 2021 года, предыдущий контракт заканчивался летом 2020 года.

Ребров выступает за "Спартак" с осени 2011 года, за это время он принял участие в 131 матче. В составе московской команды он стал чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России - 2017. Ранее Ребров выступал за ярославский "Шинник", подмосковный "Сатурн", курский "Авангард" и томскую "Томь". На его счету один матч за сборную России.

"Спартак" занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 22 очка после 19 игр.