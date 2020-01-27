Около 9 тыс. зрителей ожидается на матче ЧЕ по регби между сборными РФ и Испании в Сочи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. болельщиков ожидается на первом матче чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель директора департамента информационной политики Федерации регби России Ирина Дараган.

Игра между командами России и Испании пройдет 1 февраля в Сочи на стадионе "Фишт".

"Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 9 тыс. зрителей. По размещению - это нижние ярусы трибун А и С", - сообщила собеседница агентства.

В чемпионате Европы примут участие шесть команд, помимо россиян и испанцев на турнире сыграют сборные Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии. Действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли на турнире четвертое место.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи".