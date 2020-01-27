ФК "Краснодар" отменил матч с командой из китайского города Ухань на сборе в Испании

ТАСС, 27 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" отменил товарищеский матч с китайской командой "Ухань Чжоэр" на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" должен провести встречу с китайской командой 10 февраля. "Ухань Чжоэр" представляет город, в котором было объявлено о заражении новым вирусом пневмонии. Таким образом, российская команда сыграет три матча во время сборов - со шведским "Мальмё" (2 февраля), чешской "Викторией" и норвежским "Мьёйндаленом" (оба матча 7 февраля).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Краснодара", в данный момент идет коррекция расписания матчей, составленного заранее. "Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция", - сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погибло более 50 человек. Большинство случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань.