Более 150 горнолыжниц из 12 стран прибыло в Сочи для участия в этапе Кубка мира

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова принял 158 спортсменок из 12 стран, приехавших для участия в этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, который пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"27 января 2020 года Международный аэропорт Сочи принял участников Кубка мира по горнолыжному спорту. Три рейса авиакомпании BH Air доставили 158 спортсменов и членов команд. Участники прибыли чартерными рейсами из Софии (Болгария) на воздушных судах Airbus A320", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе курорта "Роза хутор", самая представительная команда прибыла из Австрии (10 горнолыжниц), в составе команды Италии - восемь спортсменок, семь участниц представляют сборную Швейцарии. Российскую сборную будут представлять Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.

В пресс-службе курорта добавили, что в настоящее время завершаются работы по подготовке полотна трасс к тренировкам и соревнованиям. Для зрителей уже практически готовы трибуны в финишной зоне. Добраться до места можно на автомобиле, есть бесплатная парковка. Также будет организован бесплатный трансфер из Горной олимпийской деревни.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля, в субботу пройдут соревнования в скоростном спуске, в воскресенье - в супергиганте (супергигантском слаломе). В соревнованиях примут участие спортсменки из России, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии, США и др. Стартовая отметка скоростного спуска зафиксирована на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Перекрытие этих участков не окажет влияния на работу курорта и отдых гостей.