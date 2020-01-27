Бывший глава Росспорта Фетисов готов сотрудничать с Матыциным

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы и бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов выразил готовность сотрудничать с министром спорта РФ Олегом Матыциным для передачи своего опыта работы. Об этом он рассказал ТАСС.
Матыцин был назначен главой спортивного ведомства указом президента РФ 21 января. Одновременно Матыцин является президентом Международной федерации университетского спорта. Матыцин с 2001 по 2006 год был ректором, с 2006 по 2015 год - президентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
"Одно дело, когда ты руководитель студенческого спорта, ректор университета. Другое дело - министр, это совершенно другая ответственность и другая временная занятость, рабочий день от 20 часов, - сказал Фетисов. - У меня сложнее немного ситуация была после прихода: и денег не было, и программы никакой не было, никакого международного авторитета, возня, кто главный - олимпийский комитет или государство. В 2008 году я передал работающую систему с 10-летней перспективой, с Олимпийскими играми и Универсиадой, запустили спартакиадное движение, 10-летнюю Федеральную целевую программу - инструмент, который нужно правильно использовать".
Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту с 2004 по 2008 год. "Спорт высших достижений - это закон о спортивной подготовке, о котором я уже говорю с 2008 года. В 2007 году мы приняли федеральный закон, по которому живет страна, а следующим мы должны были принять закон о спортивной подготовке, тогда была бы уже другая история, система работала как швейцарские часы, и у нас сейчас не было бы проблемы с допингом. У меня все эти предложения готовы, я готов сотрудничать, мои амбиции выше интересов дела никогда не простирались", - добавил он.
Фетисов рассказал, что общался на тему сотрудничества с бывшим министром РФ Павлом Колобковым. "Ему было не до этого, так как пришлось решать те пожарные ситуации, которые на него свалились. Но он понимал мои предложения, мою системность, перспективу и результат", - отметил Фетисов.
"Нужны знания в нюансах, и я надеюсь, министр эти знания имеет. Большая задача у него по организации студенческого спорта, хотя это больше ответственность Минобразования, и насколько у него хватит сил с этой машиной справиться", - сказал он.