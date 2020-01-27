Бывший глава Росспорта Фетисов готов сотрудничать с Матыциным

Матыцин был назначен главой спортивного ведомства указом президента РФ 21 января. Одновременно Матыцин является президентом Международной федерации университетского спорта. Матыцин с 2001 по 2006 год был ректором, с 2006 по 2015 год - президентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы и бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов выразил готовность сотрудничать с министром спорта РФ Олегом Матыциным для передачи своего опыта работы. Об этом он рассказал ТАСС.

"Одно дело, когда ты руководитель студенческого спорта, ректор университета. Другое дело - министр, это совершенно другая ответственность и другая временная занятость, рабочий день от 20 часов, - сказал Фетисов. - У меня сложнее немного ситуация была после прихода: и денег не было, и программы никакой не было, никакого международного авторитета, возня, кто главный - олимпийский комитет или государство. В 2008 году я передал работающую систему с 10-летней перспективой, с Олимпийскими играми и Универсиадой, запустили спартакиадное движение, 10-летнюю Федеральную целевую программу - инструмент, который нужно правильно использовать".

Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту с 2004 по 2008 год. "Спорт высших достижений - это закон о спортивной подготовке, о котором я уже говорю с 2008 года. В 2007 году мы приняли федеральный закон, по которому живет страна, а следующим мы должны были принять закон о спортивной подготовке, тогда была бы уже другая история, система работала как швейцарские часы, и у нас сейчас не было бы проблемы с допингом. У меня все эти предложения готовы, я готов сотрудничать, мои амбиции выше интересов дела никогда не простирались", - добавил он.

Фетисов рассказал, что общался на тему сотрудничества с бывшим министром РФ Павлом Колобковым. "Ему было не до этого, так как пришлось решать те пожарные ситуации, которые на него свалились. Но он понимал мои предложения, мою системность, перспективу и результат", - отметил Фетисов.

"Нужны знания в нюансах, и я надеюсь, министр эти знания имеет. Большая задача у него по организации студенческого спорта, хотя это больше ответственность Минобразования, и насколько у него хватит сил с этой машиной справиться", - сказал он.