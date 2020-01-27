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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира

Россиянка завоевала первую награду для национальной команды на текущем юниорском чемпионате мира

ТАСС, 27 января. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина заняла первое место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Халиуллина преодолела 12,5 км дистанции за 41 минуту 32,6 секунды, спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала болгарская биатлонистка Милена Тодорова, уступившая лидеру 1 минуту 7,9 секунды и допустившая три промаха. Третье место заняла швейцарка Эми Басерга (+1.16,0; 2).

Россиянка Анастасия Шевченко стала четвертой (+1.19,7; 2), Анастасия Гореева - 18-й (+3.25,9; 2), Инна Худорожкова - 43-й (+5.55,3; 5).

Для российской команды эта награда стала первой на текущем юниорском чемпионате мира.

Соревнования завершатся 2 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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