Биатлонистка Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 27 января. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина заняла первое место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Халиуллина преодолела 12,5 км дистанции за 41 минуту 32,6 секунды, спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала болгарская биатлонистка Милена Тодорова, уступившая лидеру 1 минуту 7,9 секунды и допустившая три промаха. Третье место заняла швейцарка Эми Басерга (+1.16,0; 2).

Россиянка Анастасия Шевченко стала четвертой (+1.19,7; 2), Анастасия Гореева - 18-й (+3.25,9; 2), Инна Худорожкова - 43-й (+5.55,3; 5).

Для российской команды эта награда стала первой на текущем юниорском чемпионате мира.

Соревнования завершатся 2 февраля.