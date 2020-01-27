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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Чернышенко: РФ должна добиться восстановления прав спортивных федераций на мировой арене

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо защитить интересы российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. России необходимо добиться восстановления прав спортивных федераций, которые утратили свои позиции на мировой арене. Об этом заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе бюро высшего совета "Единой России".

21 января указом президента РФ Владимира Путина Чернышенко был назначен вице-премьером РФ.

"Мы, конечно, должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас впереди Олимпийские игры в Токио, и здесь совсем нет времени на раскачку. Мы работаем как раз с нашим министерством. Конечно, мы также должны еще восстановить права некоторых наших федераций, которые утратили свои позиции в международных федерациях - это легкая атлетика и тяжелая атлетика, биатлон, гребля. Здесь очень много, что надо будет сделать", - сказал Чернышенко.

Из-за допинговых скандалов ко многим российским спортивным федерациям были применены санкции. В частности, Всероссийская федерация легкой атлетики с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, по этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. С конца прошлого года выдача индивидуальных разрешений россиянам на участие в зарубежных турнирах приостановлена до окончания разбирательств по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. А в конце 2017 года был ограничен в правах Союз биатлонистов России, российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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