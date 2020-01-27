Чернышенко: РФ должна добиться восстановления прав спортивных федераций на мировой арене

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. России необходимо добиться восстановления прав спортивных федераций, которые утратили свои позиции на мировой арене. Об этом заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе бюро высшего совета "Единой России".

21 января указом президента РФ Владимира Путина Чернышенко был назначен вице-премьером РФ.

"Мы, конечно, должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас впереди Олимпийские игры в Токио, и здесь совсем нет времени на раскачку. Мы работаем как раз с нашим министерством. Конечно, мы также должны еще восстановить права некоторых наших федераций, которые утратили свои позиции в международных федерациях - это легкая атлетика и тяжелая атлетика, биатлон, гребля. Здесь очень много, что надо будет сделать", - сказал Чернышенко.

Из-за допинговых скандалов ко многим российским спортивным федерациям были применены санкции. В частности, Всероссийская федерация легкой атлетики с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, по этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. С конца прошлого года выдача индивидуальных разрешений россиянам на участие в зарубежных турнирах приостановлена до окончания разбирательств по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. А в конце 2017 года был ограничен в правах Союз биатлонистов России, российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).