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Футбол в Англии

Футболист английского "Челси" Педро может продолжить карьеру в чемпионате Японии - портал

"Челси" намерен в ближайшее время расстаться с 32-летним испанцем, выигравшим чемпионаты мира и Европы

ТАСС, 27 января. Испанский нападающий английского "Челси" Педро может перейти в японский футбольный клуб "Виссел Кобе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

По информации портала, "Челси" намерен в ближайшее время расстаться с 32-летним испанцем, чей действующий контракт заканчивается в июне 2020 года. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Педро составляет €17 млн. В составе лондонского клуба Педро в нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Всего за "Челси" испанец сыграл в 195 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 27 голевых передач.

В английский клуб Педро перешел из испанской "Барселоны" летом 2015 года. За каталонскую команду он провел 321 матч, в которых забил 99 мячей и отдал 62 голевые передачи. Также на его счету 65 игр за сборную Испании, в которых он 17 раз поразил ворота соперника и 11 раз ассистировал партнерам.

Педро является чемпионом мира 2010 года и Европы 2012 года, в составе "Челси" он стал чемпионом Англии сезона-2016/2017, обладателем Кубка Англии (2017/18) и победителем Лиги Европы (2018/19). В составе "Барселоны" футболист пять раз становился чемпионом страны, по три раза выигрывал Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза - клубный чемпионат мира.

Клуб "Виссел Кобе" является обладателем Кубка Японии 2019 года. По итогам прошлого сезона команда заняла пятое место в чемпионате страны. Летом 2018 года в клуб перешел испанец Андрес Иньеста, а летом 2019 года - еще один бывший игрок "Барселоны" бельгиец Томас Вермален.

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