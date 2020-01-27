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Многократная чемпионка мира по гребле Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге

Канадский телеканал CBC сообщил, что запрещенные вещества в организм Венсан-Лапуант попали после близости с бывшим молодым человеком
Лоренс Венсан-Лапуант EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Лоренс Венсан-Лапуант
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 27 января. Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, которая одержала 11 побед на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, оправдана по делу об использовании допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

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Канадской спортсменке разрешено вернуться к участию в соревнованиях после того, как было установлено, что она сознательно не принимала запрещенные средства. По сообщению канадского телеканала CBC, запрещенные вещества в организме Венсан-Лапуант появились после ее близости со своим бывшим молодым человеком.

19 августа 2019 года пресс-служба ICF сообщила о том, что допинг-проба Венсан-Лапуант, взятая во внесоревновательный период в конце июля, дала положительный результат. Из-за этого спортсменка была отстранена от всех соревнований на время расследования. Последующие проверки дали отрицательный результат.

27-летняя Венсан-Лапуант является шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 м в двойке и еще один раз - на дистанции 5000 м в одиночке. Она стала победительницей Панамериканских игр на 200 метров в одиночке и молодежного чемпионата мира (до 23 лет) на той же дистанции.

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