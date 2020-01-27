Богомолов: поле стадиона "Фишт" в Сочи выдержит проведение матча ЧЕ по регби

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Поле стадиона "Фишт" в Сочи выдержит проведение первого матча чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании, который пройдет 1 февраля. Об этом журналистам в понедельник сообщил руководитель ГБУ КК "Фишт" Вениамин Богомолов.

"Нагрузка на покрытие будет очень высокая, но мы к этому готовы. Уверен, что наше поле выдержит и мы проведем международный матч по регби на самом высоком уровне", - сказал Богомолов.

По его словам, в настоящее время на стадионе идет подготовка поля. В понедельник специалисты установили ворота, высота которых составляет 11 метров. Также в ближайшее время будет нанесена разметка игрового поля, стрижка газона осуществляется раз в две недели. Богомолов отметил, что для зрителей матча не предусмотрено отдельных фанатских секторов, так как регби считается джентльменским видом спорта, где не принято кричать и свистеть.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель директора департамента информационной политики Федерации регби России Ирина Дараган, на этом матче ожидается порядка 9 тысяч болельщиков.

В чемпионате Европы примут участие шесть команд, помимо россиян и испанцев на турнире сыграют сборные Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии. Действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли на турнире четвертое место.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи".