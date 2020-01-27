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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Легкоатлетка Сидорова надеется, что министр спорта Матыцин поможет исправить ситуацию

В воскресенье Матыцин встретился с многократной чемпионкой мира по прыжкам в высоту россиянкой Марией Ласицкене и обсудил с ней ситуацию в российской легкой атлетике
Анжелика Сидорова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова надеется, что с приходом на пост министра спорта Олега Матыцина тяжелая ситуация в российской легкой атлетике начнет улучшаться. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

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"С каждым днем у меня оптимизма остается все меньше и меньше, - призналась Сидорова. - У нас сейчас такая ситуация в легкой атлетике, что даже я решилась высказываться на эту тему. Просто так сильно накипело, и возникло столько вопросов, что сидеть и молчать уже невозможно. Это неприятные моменты, но что есть, то есть".

"Я очень надеюсь, что теперь нас (комиссию атлетов Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС) услышат. Понятно, что федерация нас не очень слышит, но может удастся как-то повлиять на международную федерацию, чтобы та узнала, что мы не согласны. Надеюсь, что удастся наладить контакт с новым министром, и он поможет как-то уладить ситуацию", - сказала спортсменка.

26 января Матыцин встретился с неоднократной чемпионкой мира Марией Ласицкене и обсудил с ней ситуацию в российской легкой атлетике.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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