Легкоатлетка Сидорова надеется, что министр спорта Матыцин поможет исправить ситуацию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова надеется, что с приходом на пост министра спорта Олега Матыцина тяжелая ситуация в российской легкой атлетике начнет улучшаться. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

"С каждым днем у меня оптимизма остается все меньше и меньше, - призналась Сидорова. - У нас сейчас такая ситуация в легкой атлетике, что даже я решилась высказываться на эту тему. Просто так сильно накипело, и возникло столько вопросов, что сидеть и молчать уже невозможно. Это неприятные моменты, но что есть, то есть".

"Я очень надеюсь, что теперь нас (комиссию атлетов Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС) услышат. Понятно, что федерация нас не очень слышит, но может удастся как-то повлиять на международную федерацию, чтобы та узнала, что мы не согласны. Надеюсь, что удастся наладить контакт с новым министром, и он поможет как-то уладить ситуацию", - сказала спортсменка.

26 января Матыцин встретился с неоднократной чемпионкой мира Марией Ласицкене и обсудил с ней ситуацию в российской легкой атлетике.