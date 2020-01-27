Чахкиев и Тищенко из-за вспышки коронавируса вернулись из Китая, где тренировали боксеров

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы россияне Рахим Чахкиев и Алексей Тищенко из-за внезапной вспышки коронавируса вернулись в Россию из Китая, где тренировали местных спортсменов в рамках подготовки к турниру по профессиональному боксу, который был отменен властями страны в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщил Чахкиев.

Ранее был отменен турнир, главным событием которого был бой за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом. Он должен был пройти 2 февраля в Хайкоу.

"Я и Алексей Тищенко были приглашены в Китай для проведения тренировок с китайскими боксерами на острове Хайнань (остров на юго-востоке Китая - прим. ТАСС) и подготовки их к боксерскому шоу. На одной из тренировок нам сообщили, что наше мероприятие отменяется. За неделю до отмены мероприятия появилась информация в СМИ о коронавирусе, о пострадавших и погибших, затем уже власти Китая объявили о полном прекращении в стране всех спортивных, развлекательных и массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности населения", - рассказал ТАСС Чахкиев.

По его словам, как в аэропорту Китая, так и в городах, которые он посетил, не было паники среди населения. "Мы улетали в Россию из аэропорта в Гуанчжоу, относительно спокойно прибыли домой, никаких специальных сложных процедур не проходили, единственное, в аэропорту тепловизорами проверяли температуру пассажиров, чтобы задержать для проверки тех, кто вызывает подозрение. В самолете большинство пассажиров было китайцами, это скорее люди, которые имеют бизнес в России, учатся здесь или просто ехали навестить родных. Когда мы были в Китае, не было ощущения, что там апокалипсис, все в страхе, мне кажется, больше это муссируется в СМИ и социальных сетях", - добавил Чахкиев.

Чахкиев становился олимпийским чемпионом 2008 года, а также серебряным призером чемпионата мира 2007 года, чемпионом России 2007 года. На профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел три поражения, завоевал титулы чемпиона Европы и мира по не входящей в число престижный версий Международной боксерской организации (IBO), был соискателем титула чемпиона мира по версии WBC. Завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Тищенко завоевал золотые медали Олимпийских игр 2004 и 2008 года, становился чемпионом мира и Европы, в 2011 году завершил спортивную карьеру.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Южной Корее, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.