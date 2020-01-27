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Зимние олимпийские виды спорта

Мельников: горнолыжные трассы в Сочи готовы к проведению этапа Кубка мира

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля
Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Горнолыжные трассы на курорте "Роза Хутор" в Сочи готовы к проведению этапа Кубка мира среди женщин, спортсменки могут приступить к тренировкам в ближайшее время. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля, в субботу пройдут соревнования в скоростном спуске, в воскресенье - в супергиганте (супергигантском слаломе).

"Подготовка идет полным ходом, заблаговременно приехали судьи, группы подготовки трасс. Совместно с "Розой Хутор" и сотрудниками федерации была проведена подготовка по созданию базы снега. Потом был снегопад, после которого трассы расчищались, приводились в полную боевую готовность. Сейчас трассы на 100% готовы к тому, чтобы спортсменки могли начать тренировки по скоростному спуску", - сообщил Мельников.

В прошлом году из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира в Сочи были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Соревнования также должны были пройти на горнолыжном курорте "Роза Хутор", однако из-за обильных снегопадов трассу не смогли подготовить.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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