Мельников: погода в Сочи перед этапом КМ по горнолыжному спорту вызывает опасения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Погодные условия в Сочи перед проведением этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин вызывают небольшие опасения, так как синоптики ожидают в регионе снегопады. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

В прошлом году из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира в Сочи трассу не сумели подготовить, были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе.

"Прогноз пока неутешительный, планируется, что снег будет идти каждый день, но у трассы хорошая основа, надеемся, что справимся с уборкой. Прогнозы не всегда точные, так что определенные опасения из-за погодных условий есть. В прошлом году мы убирали много снега, но в последние два дня перед стартом выпало больше 1,5 метра. Просто физически было невозможно убрать такое количество снега и расчистить всю площадь", - рассказал Мельников.

"Сейчас основа трассы готова. Если выпадет не 1,5 метра, а хотя бы вполовину меньше, то мы справимся с таким количеством осадков. Очень надеемся, что погода будет хорошей для проведения соревнований. Все настроены оптимистично", - добавил собеседник ТАСС.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля. В субботу состоятся соревнования в скоростном спуске, в воскресенье - в супергиганте (супергигантском слаломе).