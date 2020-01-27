Чемпионка мира Сидорова пропустит "Русскую зиму" из-за разногласий с организаторами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не выступит на турнире "Русская зима", проводимом под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за разногласий с организаторами. Об этом она рассказала журналистам.

В понедельник Сидорова одержала победу на первенстве Москвы. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра, установив лучший результат сезона в мире.

"Что касается "Русской зимы", то мы с тренером решили там не выступать, - заявила Сидорова. - Одна из причин - разногласия с организаторами. В знак протеста, как Маша Ласицене? Это можно называть по-любому, героические слова можно любые использовать, но просто не хочется".

Легкоатлетический турнир в помещении "Русская зима" проводится с 1992 года. В этом году соревнования пройдут 9 февраля в московском манеже ЦСКА. На вопрос об участии в следующих соревнованиях Сидорова ответила: "Если не будет допуска (на международные соревнования - прим. ТАСС), то я выступлю на чемпионате России и на фестивале прыжков с шестом, который пройдет в Москве в конце февраля".

В активе 28-летней Сидоровой победа на чемпионате мира (2019), а также две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, две золотые и одна бронзовая награды чемпионатов Европы в помещении.