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Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский: легкоатлетка Сидорова уже сейчас готова выступать на самом высоком уровне

Прыгунья с шестом выиграла чемпионат Москвы с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выигравшая чемпионат Москвы с лучшим результатом сезона в мире, уже сейчас готова достойно выступать на самых крупных международных турнирах. Об этом сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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В понедельник 28-летняя Сидорова одержала победу на первенстве Москвы. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра, установив лучший результат сезона в мире. Этот турнир стал для нее первым в нынешнем сезоне.

"Я считаю, что начало очень неплохое, когда оно заканчивается лучшим результатом сезона в мире. План на сезон вырабатывался, конечно, с прицелом на зарубежные старты, и она уже сейчас находится в хорошей форме, чтобы там прыгать на самом высоком уровне. Но, к сожалению, пока на зарубежных турнирах она не может выступать", - сказал Борзаковский.

В активе Сидоровой победа на чемпионате мира (2019), а также две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, две золотые и одна бронзовая награды чемпионатов Европы в помещении. В настоящее время она, как и многие другие российские спортсмены, лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях из-за отсутствия допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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Летние олимпийские виды спорта
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