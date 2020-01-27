Фетисов считает, что президентом КХЛ должен быть человек с характером

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен стать человек с характером и понимающий, что необходимо делать для развития лиги. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший председатель совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.

21 января президент лиги Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ. Пресс-служба КХЛ сообщила, что совет директоров проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса избрания и досрочного прекращения полномочий президента лиги. Источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что на заседании совета директоров лиги во вторник будет рассмотрена кандидатура управляющего директора Молодежной хоккейной лиги Алексея Морозова.

"Нужен человек с характером, понимающий, что необходимо делать. Я до сих пор уверен, если бы мы правильно пошли с самого начала, у нас был бы сейчас другой хоккей. Клубы-олигархи почувствовали вкус, и надо смотреть, насколько у президента лиги хватит этого характера всю эту ситуацию исправить. Не знаю, кто этим человеком сегодня может быть", - сказал Фетисов.

Сам Фетисов сказал, что у него нет возможности возглавить КХЛ. "Я депутат, у меня есть работа, которая требует постоянной занятости. Я бы мог стать президентом лиги в 2008 году (год основания КХЛ - прим. ТАСС), когда мне предложил Сергей Евгеньевич Нарышкин. Но я тогда договорился с [Александром] Медведевым (первый президент КХЛ - прим. ТАСС), что мы будем решать вопросы вместе, поэтому президентское место я ему уступил и стал председателем совета директоров.

"Сейчас я понятия не имею, кто может с этой ситуацией справиться. Я говорил Медведеву, нельзя сидеть на двух стульях (Медведев одновременно был и президентом СКА - прим. ТАСС), поэтому вся эта стратегия выстроилась однобоко. Можно говорить про какие-то наши результаты, но в целом за эти годы мы могли бы получить совершенно другой хоккей на уровне Национальной хоккейной лиги с перспективой", - добавил он.

Пример с НХЛ

Фетисов назвал критерии для успешного развития КХЛ. "Равные возможности для всех клубов, невозможность грабить клубы, которые вырастили симпатичного игрока во время сезона, и т. п. Каждый клуб должен получать шансы при хорошей работе за счет регламента, тогда мы поймем, где у нас хороший менеджер, где есть хорошие тренеры, хорошая подготовка молодых игроков и т. д. А когда где-то появляется хороший игрок, и его завлекают в три клуба, это не то, что нужно для качества развития", - подчеркнул он.

"Дмитрий Николаевич проделал хорошую работу, но мы не с того начали. Если бы начали правильно, не надо было чего-то исправлять, было бы другое развитие, была бы другая самоокупаемость. У нас лига в основном зарабатывает за счет штрафов и спонсоров. Клубы могли этих спонсоров себе забирать и за счет этого получать финансирование", - добавил он.

КХЛ могла бы взять пример с Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в плане системности. "В конце 80-х годов в НХЛ непонятно что происходило. Как только там стали видеть перспективу в европейцах, которые давали им качество и возможность расширить лигу, клубы приняли правильное бизнес-решение, хотя у всех были амбиции. Сегодня система дает тебе возможность правильно планировать, выстраивать стратегию, подбирать менеджмент", - сказал Фетисов.