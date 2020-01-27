Хет-трик Даугавиньша помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома победил пекинский "Куньлунь" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7543 зрителей.

Хет-триком отметился форвард "Спартака" Каспарс Даугавиньш (10-я, 35-я и 60-я минуты), он впервые забросил три шайбы в матче КХЛ. Также в составе "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (42), Андрей Кутейкин (49), Артем Федоров (56), Александр Хохлачев (58), у китайской команды отличились Тревор Мёрфи (2), Лукас Локхарт (8, 27), Тайлер Вон (44). Москвичи дважды уступали по ходу встречи с разницей в две шайбы и сумели одержать волевую победу, красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде.

Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря, забросил четвертую шайбу в четырех встречах (в данном матче он отличился в меньшинстве). Он провел первую встречу с 8 января, когда форвард получил травму в домашнем матче против финского "Йокерита" (2:3 ОТ). Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы у "Спартака" произошла замена вратаря. Вместо Никиты Беспалова, чья сухая серия до этого матча составляла 144 минуты, на льду появился Юлиус Гудачек, который ассистировал Даугавиньшу в эпизоде с седьмой заброшенной шайбой.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, "Спартак" одержал первую победу. В декабре "Куньлунь" на своем льду оказался сильнее со счетом 4:3 ОТ. Команды провели восьмой поединок в КХЛ, москвичи одержали четвертую победу (все - в основное время), в активе хоккеистов китайской команды также четыре победы (три - в основное время и одна - в овертайме).

"Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей. "Куньлунь" находится на шестой позиции в Восточной конференции - 57 очков после 55 игр. В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное "Динамо". "Куньлунь" 30 января в гостях встретится с челябинским "Трактором".

Результаты других встреч игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" (Нур-Султан) - 2:4; "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:4; "Северсталь" (Череповец) - "Витязь" (Московская область) - 1:4; "Сочи" - "Локомотив" (Ярославль) - 2:4.