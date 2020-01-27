Тренер: "Куньлунь" надеется, что сможет вернуться в Китай по окончании сезона КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" надеется, что сможет вернуться в Китай по завершении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер "Куньлуня" Курт Фрэйзер.

Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

"Проблемы в Китае очень серьезные, это проблемы не только Китая, но и всего мира. Ситуация непростая, но я могу говорить только о хоккее. На нас это тоже отразилось, мы вынуждены проводить последнюю домашнюю игру в России, и ситуация с плей-офф тоже не ясна. Мы надеемся, что сможем вернуться в Китай по окончании сезона", - отметил Фрэйзер.

26 января главный тренер "Куньлуня" продлил контракт с клубом на следующий сезон. "Продление контракта - это хорошо для меня, я очень рад, что продолжу работу с командой. Это свидетельство того, что мне доверяют в клубе", - сказал Фрэйзер.

"Куньлунь" находится на шестой позиции в Восточной конференции, набрав 57 очков после 55 игр.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс., число летальных исходов составляет 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии.