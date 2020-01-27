Даугавиньш: "Спартаку" надо удержаться в четверке лучших Западной конференции КХЛ

"Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей. "Динамо" набрало 67 очков после 52 игр, в активе финского "Йокерита" 71 очко в 52 матчах. Попадание в четверку сильнейших команд конференции по итогам регулярного чемпионата дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

"Мы знаем, что до конца сезона осталось не так много, и можем еще подняться повыше в таблице. Каждые два очка очень важны, нам надо подниматься в четверку", - отметил Даугавиньш.

Московский ЦСКА, занимающий первое место в Западной конференции, и "Спартак" проводят свои матчи на одной арене. "Как будет решаться вопрос в плей-офф, это не наша головоломка. Нам нужно стараться подняться выше", - подчеркнул Даугавиньш.

В понедельник "Спартак" на своем льду переиграл "Куньлунь" со счетом 7:4, Даугавиньш впервые в КХЛ забросил три шайбы в одном матче. "Конечно знал, что до этого не делал хет-трик, приятно забивать три гола. Хорошо, что смогли такой матч вытащить и выиграть. В меньшинстве хорошо выстояли, это дает положительные эмоции, сразу веришь в себя, что можешь выиграть игру", - заключил Даугавиньш.

В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное "Динамо". 23 февраля команды проведут еще один очный матч, на этот раз хозяином площадки будет "Динамо".