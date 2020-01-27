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КХЛ

Даугавиньш: "Спартаку" надо удержаться в четверке лучших Западной конференции КХЛ

В понедельник "Спартак" на своем льду оказался сильнее пекинского "Куньлуня" - 7:4 и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 53 играх

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" нужно закончить регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверке сильнейших команд Западной конференции. Об этом журналистам заявил нападающий команды Каспарс Даугавиньш.

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"Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей. "Динамо" набрало 67 очков после 52 игр, в активе финского "Йокерита" 71 очко в 52 матчах. Попадание в четверку сильнейших команд конференции по итогам регулярного чемпионата дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

"Мы знаем, что до конца сезона осталось не так много, и можем еще подняться повыше в таблице. Каждые два очка очень важны, нам надо подниматься в четверку", - отметил Даугавиньш.

Московский ЦСКА, занимающий первое место в Западной конференции, и "Спартак" проводят свои матчи на одной арене. "Как будет решаться вопрос в плей-офф, это не наша головоломка. Нам нужно стараться подняться выше", - подчеркнул Даугавиньш.

В понедельник "Спартак" на своем льду переиграл "Куньлунь" со счетом 7:4, Даугавиньш впервые в КХЛ забросил три шайбы в одном матче. "Конечно знал, что до этого не делал хет-трик, приятно забивать три гола. Хорошо, что смогли такой матч вытащить и выиграть. В меньшинстве хорошо выстояли, это дает положительные эмоции, сразу веришь в себя, что можешь выиграть игру", - заключил Даугавиньш.

В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное "Динамо". 23 февраля команды проведут еще один очный матч, на этот раз хозяином площадки будет "Динамо".

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