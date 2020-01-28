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Australian Open

Теннисистка Кенин стала первой полуфиналисткой Australian Open

Спортсменка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема
София Кенин AP Photo/Andy Wong
Описание
София Кенин
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 28 января. Американская теннисистка София Кенин обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой Кенин в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. 21-летняя американка занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее Кенин выбила из турнира американку Винус Уильямс и победительницу Открытого чемпионата Австралии 2019 года японку Наоми Осаку. Теннисистка родилась в Москве, но потом ее семья переехала в США.

Выход в полуфинал стал для Кенин высшим достижением на турнирах серии Большого шлема. 25-летняя Жабер (78) тоже ранее не добиралась до четвертьфинальной стадии. В полуфинале Кенин встретится с победительницей матча между австралийкой Эшли Барти и чешкой Петрой Квитовой. Их игра пройдет во вторник позднее.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля.

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