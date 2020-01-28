ITF хочет перенести матчи Кубка Федерации из Китая в Казахстан из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Запрос о возможности переноса из китайского Дунгуаня в Нур-Султан отборочных матчей Кубка Федерации поступил от Международной теннисной федерации (ITF) в адрес Федерации тенниса Казахстана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба казахстанской организации.

"В ряде СМИ со ссылкой на ITF прошла информация о решении перенести отборочные матчи Кубка Федерации из города Дунгуаня (КНР) в город Нур-Султан (Казахстан) в связи со вспышкой коронавируса и ограничениями в передвижении по территории Китая. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что официальный запрос от ITF, касающийся возможности проведения запланированных отборочных матчей Кубка Федерации группы Азия/Океания в Нур-Султане поступил 27 января", - говорится в сообщении.

По данным Федерации тенниса Казахстана, в тот же день она обратилась к правительству республики с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года с участием команд из Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана. "Таким образом, в настоящее время решение о переносе отборочных матчей Кубка Федерации в город Нур-Султан находится на рассмотрении", - отмечается в заявлении федерации.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.