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НХЛ

Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Далласа"

Встреча завершилась со счетом 2:3 в овертайме
Никита Кучеров AP Photo/Adam Hunger
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 28 января. "Тампа-Бэй" уступила на выезде "Далласу" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.

В составе проигравших дублем отметился Стивен Стэмкос (34-я и 59-я минуты). Российский нападающий Никита Кучеров дважды выступил ассистентом. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча. В активе Кучерова теперь 56 (22 шайбы + 34 передачи) очков, у Сергачева - 25 (7+18).

У проигравших шайбы забросили российский форвард Денис Гурьянов (38) и Джейми Бенн (50, 63 ОТ). Нападающий Александр Радулов очков не набрал. В регулярном чемпионате на счету Гурьянова 18 (12+6) очков, у Радулова - 28 (13+15).

"Тампа" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка после 49 матчей. "Даллас" располагается на третьей строчке Запада, набрав 60 очков в 49 встречах.

В другом матче дня "Нью-Джерси" на выезде победил "Оттаву" в серии буллитов со счетом 4:3. Нападающий гостей Никита Гусев сделал одну передачу, а также реализовал буллит. Форвард хозяев Владислав Наместников забросил одну шайбу, которая стала для него 11-й в сезоне.

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