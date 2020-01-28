Семь призеров МЧМ-2020 вызваны в сборную России по хоккею на Шведские игры

ТАСС, 28 января. Семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав сборной России на третий этап Евротура - Шведские игры. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
За команду сыграют защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"). На завершившимся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) россияне заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4).
Полностью состав выглядит следующим образом: вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА); защитники - Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо", Москва); нападающие - Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов, Воронков (оба - "Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Марченко, Морозов, Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").
Третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля, 6 февраля подопечные Алексея Кудашова проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало - 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля - с чехами (14:15).
В понедельник наставник молодежной сборной России Валерий Брагин и его помощник Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды, Брагин занял пост старшего тренера. Его контракт в качестве тренера системы Федерации хоккея России продлен до 2022 года. Также было объявлено, что Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной.