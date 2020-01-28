Семь призеров МЧМ-2020 вызваны в сборную России по хоккею на Шведские игры

ТАСС, 28 января. Семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав сборной России на третий этап Евротура - Шведские игры. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

За команду сыграют защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"). На завершившимся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) россияне заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4).