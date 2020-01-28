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Футбол в России

Замена верхнего слоя газона на "Газпром Арене" намечена на конец лета или начало осени

Это будет сделано во время перерыва в домашних матчах "Зенита"

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Замену верхнего слоя газона на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арене" планируется провести в конце августа или начале сентября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

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"Газпром Арена" была открыта в 2017 году, помимо домашних матчей "Зенита", на ней прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. Летом 2020 года на стадионе состоятся четыре матча чемпионата Европы - три игры групповой стадии, а также один из четвертьфиналов. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

"Стадион уже сейчас современный, безопасный и мультифункциональный, при этом он постоянно преображается, - сказал Литвинов. - Мы все время что-то улучшаем, исправляем, доделываем, занимаемся модернизацией и адаптацией арены к требованиям организаторов соревнований и мероприятий, повышаем уровень комфорта и сервисов для зрителей. Этот процесс требует существенных временных и финансовых затрат, но это совершенно нормально для такого колоссального и уникального в техническом и архитектурном плане объекта".

"Что касается поля, да, мы планируем замену верхнего слоя в конце августа - начале сентября, во время перерыва в домашних матчах "Зенита". В этом году есть определенные особенности, связанные с технологией подготовки и замены поля на "Газпром Арене", но раскрывать их пока не буду, поскольку это эксперимент. Мы активно работаем над этим проектом", - добавил гендиректор стадиона.

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