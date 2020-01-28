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Футбол в России

СМИ: "Зенит" близок к подписанию контракта с футболистом сборной Ирака Хади

В текущем сезоне он провел за команду восемь матчей, забив один гол

ТАСС, 28 января. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в услугах полузащитника сборной Ирака Сафа Хади. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter главного редактора издания "Иракский футбол" Али Нури.

По информации источника, "Зенит" может оформить сделку в зимнее трансферное окно. Отмечается, что большой вклад в возможный переход Хади внес иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

Хади 21 год, с 2017 года он выступает за иракский клуб "Аль-Завраа", в текущем сезоне он провел за команду восемь матчей, забив один гол. Также Хади играл за иракские "Багдад" и "Аль-Минаа". В составе сборной Ирака полузащитник провел одну встречу, не отметившись результативными действиями.

"Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 19 матчах. В 20-м туре чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют дома с московским "Локомотивом", встреча пройдет 29 февраля.

Теги
Российский футбол
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