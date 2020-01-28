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Australian Open

Федерер считает, что он незаслуженно вышел в полуфинал Australian Open

По ходу матча 1/4 финала против американца Тенниса Сандгрена швейцарец отыграл семь матчболов

ТАСС, 28 января. Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер считает, что незаслуженно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала Eurosport после четвертьфинальной встречи.

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Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Во вторник Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, в пяти сетах победил американца Тенниса Сандгрена (100-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). По ходу встречи швейцарец отыграл семь матчболов.

"Я не заслуживаю этого, но я стою здесь, и я, очевидно, очень счастлив. Сегодня вечером мне невероятно повезло, я даже не знаю в который раз. Иногда тебе везет, потому что эти семь матчболов были вне моего контроля, но я верю в чудеса", - сказал Федерер.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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