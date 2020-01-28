Каменский: Шведские игры станут экзаменом для молодых хоккеистов сборной России

Во вторник Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на третий этап Евротура, в который вошли семь игроков, выступавших за молодежную сборную на проходившем в Чехии чемпионате мира. В Хельсинки и Стокгольме выступят защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"). Одним из старших тренеров сборной России является нынешний главный тренер молодежной команды Валерий Брагин.

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие в Шведских хоккейных играх игроков, выступавших в составе молодежной сборной России на чемпионате мира, станет для них хорошим экзаменом. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

"Он [Брагин] знает их отлично, знает, как психологически на них действовать, как раскрыть их сильные стороны, помочь им, это вообще специалист очень опытный. В победы надо всегда верить, от наших ребят мы всегда ждем победы, сборная будет играть на победу, - сказал Каменский. - Этот турнир является хорошим экзаменом для молодых ребят, для всех вместе. Идет подготовка к чемпионату мира, тренеры смотрят кандидатов".

В финале молодежного чемпионата мира россияне проиграли канадцам со счетом 3:4. "Думаю, они будут стараться, им дается такой большой шанс, ответственность. Будет интересно посмотреть. Для них это огромный опыт во взрослом хоккее - игра в национальной сборной", - отметил Каменский.

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная России проведет вынесенный матч 6 февраля в Хельсинки против хозяев, а также игры 8 и 9 февраля против команд Швеции и Чехии.