Гендиректор "Трактора": будем биться в каждом матче и бороться за выход в плей-офф КХЛ

"Трактор" потерпел четыре поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 54 матчах. В активе магнитогорского "Металлурга", идущего на восьмом месте, 55 очков после 51 встречи. Во вторник в Telegram-канале бывшего пресс-атташе клуба Игоря Жукова появилась информация о том, что главный тренер "Трактора" Владимир Юрзинов - младший покинет команду по окончании сезона. Он возглавил челябинцев 2 ноября.

"Как сейчас можно об этом говорить, если у нас контракт с Юрзиновым до конца сезона и сезон идет - это абсолютно некорректно. Мы будем биться до последнего матча, я считаю, что мы обязаны биться для наших болельщиков. Конечно, у нас не все получается в спортивном плане, но мы будем биться и обязаны играть каждый матч. У нас остался еще месяц, потом будем думать, что делать дальше" - отметил Видгоф.

"Мы, конечно, и сейчас думаем, но говорить об этом некорректно. К сожалению, мы находимся там, где находимся. У нас была хорошая серия из шести матчей, где мы набирали очки, но сейчас у нас уже четыре поражения подряд, что нас огорчает. Но у нас впереди еще очень много интересных домашних матчей, поэтому я бы не стал сейчас делать преждевременных выводов, мы будем бороться", - добавил он.

В следующем матче регулярного чемпионата "Трактор" в четверг примет "Куньлунь".