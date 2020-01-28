{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Гендиректор "Трактора": будем биться в каждом матче и бороться за выход в плей-офф КХЛ

Ранее клуб потерпел четыре поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Игроки челябинского "Трактора" будут до биться в каждом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для болельщиков и до последнего вести борьбу за попадание в плей-офф. Об этом ТАСС рассказал вице-президент и генеральный директор клуба Борис Видгоф.

"Трактор" потерпел четыре поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 54 матчах. В активе магнитогорского "Металлурга", идущего на восьмом месте, 55 очков после 51 встречи. Во вторник в Telegram-канале бывшего пресс-атташе клуба Игоря Жукова появилась информация о том, что главный тренер "Трактора" Владимир Юрзинов - младший покинет команду по окончании сезона. Он возглавил челябинцев 2 ноября.

На эту тему
"Спартак" во второй раз в сезоне победил "Трактор" в матче КХЛ

"Как сейчас можно об этом говорить, если у нас контракт с Юрзиновым до конца сезона и сезон идет - это абсолютно некорректно. Мы будем биться до последнего матча, я считаю, что мы обязаны биться для наших болельщиков. Конечно, у нас не все получается в спортивном плане, но мы будем биться и обязаны играть каждый матч. У нас остался еще месяц, потом будем думать, что делать дальше" - отметил Видгоф.

"Мы, конечно, и сейчас думаем, но говорить об этом некорректно. К сожалению, мы находимся там, где находимся. У нас была хорошая серия из шести матчей, где мы набирали очки, но сейчас у нас уже четыре поражения подряд, что нас огорчает. Но у нас впереди еще очень много интересных домашних матчей, поэтому я бы не стал сейчас делать преждевременных выводов, мы будем бороться", - добавил он.

В следующем матче регулярного чемпионата "Трактор" в четверг примет "Куньлунь".

Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Левитин: назначение Матыцина министром спорта не связано с решением допинговой проблемы
Матыцин сменил на этом посту Павла Колобкова 21 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС