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Футбол в России

Суд Петербурга отказал болельщику "Спартака" Бевзу в апелляции на запрет посещения матчей

Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отказал болельщику московского футбольного клуба "Спартак" Валерию Бевзу в пересмотре решения Петроградского районного суда, оштрафовавшего его за поведение на матче с "Зенитом" и запретившему посещать встречи. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга от 4 декабря 2019 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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1 декабря 2019 года в Петербурге в матче чемпионата России "Зенит" выиграл у московского "Спартака" со счетом 1:0. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику.

После матча Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Бевза на 5 тыс. рублей, а также запретил ему посещать матчи на полтора года. Как было установлено на суде, Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков на матче в адрес Дзюбы.

Кроме Безва, за поведение на игре, а также перед ней и после нее были привлечены к ответственности еще несколько фанатов. Задержания и суды над фанатами в Петербурге вызвали резонанс в среде болельщиков.

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