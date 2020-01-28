Суд Петербурга отказал болельщику "Спартака" Бевзу в апелляции на запрет посещения матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отказал болельщику московского футбольного клуба "Спартак" Валерию Бевзу в пересмотре решения Петроградского районного суда, оштрафовавшего его за поведение на матче с "Зенитом" и запретившему посещать встречи. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

1 декабря 2019 года в Петербурге в матче чемпионата России "Зенит" выиграл у московского "Спартака" со счетом 1:0. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику.

После матча Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Бевза на 5 тыс. рублей, а также запретил ему посещать матчи на полтора года. Как было установлено на суде, Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков на матче в адрес Дзюбы.

Кроме Безва, за поведение на игре, а также перед ней и после нее были привлечены к ответственности еще несколько фанатов. Задержания и суды над фанатами в Петербурге вызвали резонанс в среде болельщиков.