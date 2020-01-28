Футболисты "Милана" выйдут на матч Кубка Италии с черными повязками в память о Брайанте

ТАСС, 28 января. Футболисты "Милана" выйдут на матч четвертьфинала Кубка Италии против "Торино", который пройдет во вторник, с траурными повязками в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Он никогда не сдавался.

Он никогда не сдавался. Каким мы запомним Коби Брайанта

Игра начнется с минуты молчания в честь баскетболиста начнется с минуты молчания. Брайант не скрывал, что является болельщиком "Милана" с детства.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.