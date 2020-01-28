Футболисты "Милана" выйдут на матч Кубка Италии с черными повязками в память о Брайанте

ТАСС, 28 января. Футболисты "Милана" выйдут на матч четвертьфинала Кубка Италии против "Торино", который пройдет во вторник, с траурными повязками в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Игра начнется с минуты молчания в честь баскетболиста начнется с минуты молчания. Брайант не скрывал, что является болельщиком "Милана" с детства.
Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
In loving memory of a true legend: Kobe Bryant ❤ pic.twitter.com/4Ysb6FhZeQ— AC Milan (@acmilan) January 27, 2020
Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 26 января Джеймс обогнал Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.
"Милан" находится на восьмом месте в чемпионате Италии, набрав 31 очко после 21 матча. Победитель четвертьфинальной встречи Кубка Италии "Милан" - "Торино" сыграет в полуфинале с "Ювентусом".