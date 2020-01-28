Выборы президента Российской премьер-лиги запланированы на 17 марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента организации, они запланированы на 17 марта. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на пост главы премьер-лиги был досрочно переизбран Сергей Прядкин, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. На прошлой неделе на заседании избиркома РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение союза 22 января. По его итогам переизбрание Прядкина было признано неправомерным, также избирком РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения.
"В связи с тем, что 24 января избирательный комитет Российского футбольного союза выступил с комментариями к совершившейся процедуре на нашей последней встрече, клубы сегодня рассмотрели это заявление и пришли к следующему - мы приняли те замечания и корректировки, которые предложил РФС, - сказал Кикнадзе. - В связи с этим в соответствии с регламентами РФС и ФИФА [принято решение] назначить срок выдвижения кандидатур для повторного проведения выборов руководителя РПЛ до 4 февраля, 17 марта мы планируем проведение выборов руководителя РПЛ. Сформирована избирательная комиссия во главе с Чебаном (исполнительным директором РПЛ Сергеем Чебаном - прим. ТАСС), которая займется проверкой полномочий".
"В соответствии с рекомендациями РФС в срок до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в уставе Российской премьер-лиги, которые нам еще предстоит обсудить и принять. Вместе с тем хочу отметить, что РФС сам признал необходимость проведения соответствующих корректировок в своих документах - сегодня, например, обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешними регламентами РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые точно так же являются членами РФС", - добавил гендиректор "Локомотива".
Руководитель московского клуба также отметил, что прошедшая во вторник встреча, на которой присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и его заместитель Максим Митрофанов, прошла в рабочей атмосфере.
"Того градуса, который в последнее время придавался, вплоть до конфликта, не было, - добавил Кикнадзе. - Было абсолютное взаимопонимание. На мой взгляд, тема сегодняшней встречи носит лишь рабочий характер. Намечен определенный план действий, который будет реализован в указанные нами сроки".