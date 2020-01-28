Выборы президента Российской премьер-лиги запланированы на 17 марта

16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на пост главы премьер-лиги был досрочно переизбран Сергей Прядкин, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. На прошлой неделе на заседании избиркома РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение союза 22 января. По его итогам переизбрание Прядкина было признано неправомерным, также избирком РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента организации, они запланированы на 17 марта. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"В связи с тем, что 24 января избирательный комитет Российского футбольного союза выступил с комментариями к совершившейся процедуре на нашей последней встрече, клубы сегодня рассмотрели это заявление и пришли к следующему - мы приняли те замечания и корректировки, которые предложил РФС, - сказал Кикнадзе. - В связи с этим в соответствии с регламентами РФС и ФИФА [принято решение] назначить срок выдвижения кандидатур для повторного проведения выборов руководителя РПЛ до 4 февраля, 17 марта мы планируем проведение выборов руководителя РПЛ. Сформирована избирательная комиссия во главе с Чебаном (исполнительным директором РПЛ Сергеем Чебаном - прим. ТАСС), которая займется проверкой полномочий".

"В соответствии с рекомендациями РФС в срок до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в уставе Российской премьер-лиги, которые нам еще предстоит обсудить и принять. Вместе с тем хочу отметить, что РФС сам признал необходимость проведения соответствующих корректировок в своих документах - сегодня, например, обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешними регламентами РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые точно так же являются членами РФС", - добавил гендиректор "Локомотива".

Руководитель московского клуба также отметил, что прошедшая во вторник встреча, на которой присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и его заместитель Максим Митрофанов, прошла в рабочей атмосфере.

"Того градуса, который в последнее время придавался, вплоть до конфликта, не было, - добавил Кикнадзе. - Было абсолютное взаимопонимание. На мой взгляд, тема сегодняшней встречи носит лишь рабочий характер. Намечен определенный план действий, который будет реализован в указанные нами сроки".